Борис Ротенберг: судьи в РПЛ — как напёрсточники в девяностые

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге после матча 27-го тура с казанским «Рубином» (6:0).

«Главное, чтобы судьи у нас судили так, как в матче с «Рубином» — непредвзято, когда дают играть в обе стороны. Это здорово, тогда и видно, какой у нас футбол.

Мы часто говорили о том, что много останавливаемся, и тогда у нас начинаются какие-то проблемы. А вот с «Рубином» мы не останавливались и показали всё, на что способны. Это настоящий, красивый футбол, в который мы играли и против «Локомотива».

Та игра мне понравилась, но она была сломана судьями. Сломать игру — это же просто. А они, судьи, это делают так грамотно, как будто их учили этому. Как напёрсточники в девяностые (смеётся)», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».