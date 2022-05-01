Борис Ротенберг: судьи в РПЛ — как напёрсточники в девяностые

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге после матча 27-го тура с казанским «Рубином» (6:0).
«Главное, чтобы судьи у нас судили так, как в матче с «Рубином» — непредвзято, когда дают играть в обе стороны. Это здорово, тогда и видно, какой у нас футбол.
Мы часто говорили о том, что много останавливаемся, и тогда у нас начинаются какие-то проблемы. А вот с «Рубином» мы не останавливались и показали всё, на что способны. Это настоящий, красивый футбол, в который мы играли и против «Локомотива».
Та игра мне понравилась, но она была сломана судьями. Сломать игру — это же просто. А они, судьи, это делают так грамотно, как будто их учили этому. Как напёрсточники в девяностые (смеётся)», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».
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