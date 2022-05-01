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«Милан» — «Фиорентина»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

«Милан» — «Фиорентина»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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Сегодня, 1 мая, состоится матч «Милан» — «Фиорентина». Встреча 35-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Фиорентина».

«Милан» в 34 матчах набрал 74 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Фиорентина» (56) — на 7-м месте. В тройку лидеров соревнований входят миланский «Интер» (72) и «Наполи» (70). Действующий чемпион Италии — «Интер».

В следующем туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 «Милан» сыграет с «Вероной», а «Фиорентина» проведёт встречу с «Ромой». Обе встречи состоятся 8 мая.

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