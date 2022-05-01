Гранит Джака об «Арсенале» в ЛЧ: хочу играть против лучших, матч с «Вест Хэмом» — ключевой

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака оценил шансы клуба на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/2022.
«Главное — быть вместе и сохранять веру. Всегда легче держаться вместе, если вы выигрываете, но самое трудное время — это когда вы проигрываете. Вы должны оставаться сильными.
Я очень горжусь собой, мы чувствуем себя очень хорошо как команда. Мы все уважаем друг друга, смеёмся вместе, вместе грустим и разочаровываемся — это часть нашей работы, — но в целом мы очень счастливы. До сих пор мы проделывали отличную работу, потому что находимся в очень хорошем положении в турнирной таблице, и всё в наших руках.
Для меня игра с «Вест Хэмом» — ключевая, мы не можем оглядываться на следующие четыре матча.
Это игра, которая определит, сможем ли мы попасть в ЛЧ или нет. Мы должны быть готовы к большому бою, они будут жёсткими, компактными и у них есть игроки, которые могут изменить игру.
Ключевым ли будет матч с «Тоттенхэмом» 12 мая? Я не помню игры, которая была бы настолько важной. Я не заглядываю так далеко вперед, но надеюсь, что к тому времени, когда мы подойдём к этому матчу, у нас будет достаточно очков, чтобы играть расслабленно», — приводит слова Джаки Sky Sports.
Матч 35-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал» состоится сегодня, 1 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.
- 1 мая 2022
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