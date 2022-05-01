Сёмин: поздравляю «Зенит». Проблему отсутствия конкуренции нужно искать в других клубах

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Как только другие клубы сравняются по организации, по отношению к футболу — тогда и будет конкуренция. Я думаю, что нужно искать проблемы в других клубах. «Зенит» нужно поздравить. Они на правильном пути», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.