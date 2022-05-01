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Сёмин: Семаку надо стремиться к следующему титулу и сохранению талантливой команды

Сёмин: Семаку надо стремиться к следующему титулу и сохранению талантливой команды
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о целях наставника «Зенита» Сергея Семака после победы в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022.

«Семаку надо стремиться к следующему чемпионству. К следующей победе. Я надеюсь, что в ближайшее время будем играть на международной арене. Надо стремиться к тому, чтобы сохранить этот коллектив. Команда хорошая и талантливая. Очень хороший подбор игроков, особенно иностранцев. У этих легионеров есть будущее — они молоды и талантливы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР.

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