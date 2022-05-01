Фабио Каннаваро может возглавить «Эспаньол»
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48-летний итальянский специалист Фабио Каннаваро может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в услугах Каннаваро заинтересован «Эспаньол». Специалист является главным кандидатом на замену нынешнему наставнику клуба Висенте Морено, который с большой долей вероятности покинет свой пост по окончании текущего сезона.
Напомним, у Каннаваро нет опыта работы в качестве тренера в Европе. Ранее итальянский специалист работал в клубах «Аль-Ахли», «Гуанчжоу Эвергранд», «Аль-Наср» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Последним местом работы Каннаваро была сборная Китая, которую тренер покинул в 2019 году.
«Эспаньол» набрал 39 очков в 34 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры.
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