Капелло назвал Семака великим тренером после четвёртой подряд победы в РПЛ

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал чемпионство «Зенита» в РПЛ сезона-2021/2022, а также поделился мыслями о том, может ли команда повторить достижение мюнхенской «Баварии» — 10 титулов в национальном первенстве подряд.

«Я очень доволен успехами Семака! Это великий тренер и по совместительству мой друг. Браво, браво, браво! Думаю, что и дальше в его карьере всё будет в лучшем свете.



Для «Баварии» завоёвывать трофеи слишком просто. Это самая сильная команда в Германии, самая важная, с огромными экономическими ресурсами. Даже и не знаю, что нужно сделать Семаку, чтобы выиграть РПЛ 10 раз подряд», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.