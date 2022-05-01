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Появилось видео из раздевалки «Зенита» после завоевания чемпионства РПЛ

Появилось видео из раздевалки «Зенита» после завоевания чемпионства РПЛ
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В Сети появилось несколько видеороликов, записанных в раздевалке «Зенита» после завоевания чемпионства в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022.

Игроки «Зенита» празднуют чемпионство под песню «Ленинграда»:

Напомним, это золото чемпионата России стало для сине-бело-голубых четвёртым подряд.

Игроки «Зенита» обливают кубок шампанским и танцуют на столе:

«Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

Раздевалка «Зенита» после чемпионства:

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