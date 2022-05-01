Появилось видео из раздевалки «Зенита» после завоевания чемпионства РПЛ

В Сети появилось несколько видеороликов, записанных в раздевалке «Зенита» после завоевания чемпионства в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022.
Игроки «Зенита» празднуют чемпионство под песню «Ленинграда»:
Напомним, это золото чемпионата России стало для сине-бело-голубых четвёртым подряд.
Игроки «Зенита» обливают кубок шампанским и танцуют на столе:
«Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
Раздевалка «Зенита» после чемпионства:
- 1 мая 2022
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:03
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:53
-
12:50
-
12:49
-
12:42
-
12:36
-
12:24
-
12:23
-
12:18
-
12:11
-
11:55
-
11:53
-
11:43
-
11:39
-
11:36
-
11:28
-
11:19
-
11:08
-
11:04
-
11:02
-
11:00
-
10:51
-
10:38
-
10:36
-
10:31
-
10:27
-
10:10
-
10:06
-
09:57