«Атлетико» может подписать двух игроков лиссабонского «Спортинга»

Мадридский «Атлетико» интересуется игроками лиссабонского «Спортинга» Пабло Сарабией и Педро Порро. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Пабло Сарабия выступает за «Спортинг» на правах аренды из «ПСЖ». В этом сезоне 29-летний полузащитник провёл за португальскую команду 26 матчей в чемпионате страны, забил 11 голов и сделал 7 передач. Во всех турнирах испанец провёл за «Спортинг» 44 встречи и забил 18 голов. Он сумел отличиться во всех пяти соревнованиях, в которых участвовала португальская команда в этом сезоне.
Защитник Педро Порро играет в «Спортинге» на правах аренды из «Манчестер Сити». 22-летний игрок также проводит сильный сезон. При этом, по информации источника, у португальского клуба есть опция выкупа защитника.
Видеообзор матча 34-го тура испанской Примеры «Атлетик Бильбао» — «Атлетико Мадрид» (2:0):
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