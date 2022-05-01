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Кечинов: «Крылья» попортят крови «Спартаку». За результат матча немного беспокойно

Кечинов: «Крылья» попортят крови «Спартаку». За результат матча немного беспокойно
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«В первую очередь хочется увидеть красивый и атакующий футбол, где будет забито много голов. «Крылья» — очень симпатичная команда, видно, что есть поставленная игра. Если говорить о прогнозе, то соперник — очень приличная команда. Фаворитом, наверное, не считается, но крови попортит очень много. За результат немного беспокойно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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