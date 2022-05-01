Директор «Ниццы» рассказал об обстоятельствах срыва трансфера Хакима Зиеша

Директор ФК «Ницца» Жюльен Фурнье рассказал подробности того, как клуб с лазурного берега пытался подписать нынешнего игрока «Челси» Хакима Зиеша. Фурнье признался, что «Ницца» пыталась подписать марокканца, когда он играл в амстердамском «Аяксе», однако сделка сорвалась. Французский функционер считает, что виной тому стал низкий статус «Ниццы» в лице игроков.

«Тогда игроки думали о «Ницце» так, как они уже не думают о ней сейчас. Мы для них не существовали. Когда я пытался подписать Зиеша, нас для него не существовало, а я не понимал, что это так. Он играл в «Аяксе», на него претендовали другие большие клубы, а «Ницца», по его мнению, не соответствовала его уровню», — приводит слова Фурнье Get French Football News.