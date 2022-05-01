«Настрой на «Спартак» как на последнюю игру в чемпионате». Мостовой — о матче с «Крыльями»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, как пройдёт игра 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов».



«Согласен, что «Крылья Советов» доставят проблем «Спартаку». Настрой на красно-белых как на последнюю игру в своём чемпионате. Хочется посмотреть на «Крылья», которые были до того, как они набрали нужное количество очков. Смотрю их последние игры и понимаю, что команда практически в отпуске. «Спартак» идёт вне конкуренции для всех команд. Красно-белые играют дома, если выиграют, вздохнут — хоть что-то. А если нет, то будет тяжело», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 1 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.