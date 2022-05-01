В Госдуме поздравили «Зенит» с четвёртым титулом РПЛ подряд

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился мнением о победе «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Итоги чемпионата и досрочная победа «Зенита» ещё раз доказали, что это самый сильный клуб нашего чемпионата. Мы поздравляем «Зенит», желаем успеха. Жаль, что не можем выступать в еврокубках, где могли бы доказать силы российских клубов. Ничего страшного, думаю, в ближайшее время эти проблемы разрешатся», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
- 1 мая 2022
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