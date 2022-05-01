В «Химках» ответили на вопрос о возможной организации чемпионского коридора для «Зенита»

Генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов ответил на вопрос о возможной организации чемпионского коридора для санкт-петербургского «Зенита».

«Мы поздравляем «Зенит» с чемпионством, всех его болельщиков. Сейчас «Химкам» предстоит матч с «Уфой». А что будет в следующем туре, будем смотреть после этой игры», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, что в 27-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл на своём поле «Локомотив» со счётом 3:1 и досрочно завоевал чемпионский титул. Это стало возможным благодаря тому, что «Динамо» ранее дома уступило «Уралу» со счётом 2:3.

«Зенит» завоевал четвёртый чемпионский титул Российской Премьер-Лиги подряд.