В «Химках» ответили на вопрос о возможной организации чемпионского коридора для «Зенита»
Поделиться
Генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов ответил на вопрос о возможной организации чемпионского коридора для санкт-петербургского «Зенита».
«Мы поздравляем «Зенит» с чемпионством, всех его болельщиков. Сейчас «Химкам» предстоит матч с «Уфой». А что будет в следующем туре, будем смотреть после этой игры», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, что в 27-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл на своём поле «Локомотив» со счётом 3:1 и досрочно завоевал чемпионский титул. Это стало возможным благодаря тому, что «Динамо» ранее дома уступило «Уралу» со счётом 2:3.
«Зенит» завоевал четвёртый чемпионский титул Российской Премьер-Лиги подряд.
Комментарии
- 1 мая 2022
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:03
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:53
-
12:50
-
12:49
-
12:42
-
12:36
-
12:24
-
12:23
-
12:18
-
12:11
-
11:55
-
11:53
-
11:43
-
11:39
-
11:36
-
11:28
-
11:19
-
11:08
-
11:04
-
11:02
-
11:00
-
10:51
-
10:38
-
10:36
-
10:31
-
10:27
-
10:10
-
10:06
-
09:57
Партнерский контент