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«Спартак» не намерен организовывать «Зениту» чемпионский коридор

«Спартак» не намерен организовывать «Зениту» чемпионский коридор
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб не намерен организовывать для «Зенита» чемпионский коридор перед очным матчем 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Зенит» стал чемпионом? Ну что ж, стали и стали, хорошо. У нас другие задачи пока что. «Спартак» не планирует организовывать «Зениту» чемпионский коридор. Поздравим в личной беседе», — приводит слова Зеленова «Спорт-экспресс».

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«Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

Видео из раздевалки «Зенита» после завоевания чемпионства

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