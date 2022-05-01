«Спартак» не намерен организовывать «Зениту» чемпионский коридор

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб не намерен организовывать для «Зенита» чемпионский коридор перед очным матчем 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Зенит» стал чемпионом? Ну что ж, стали и стали, хорошо. У нас другие задачи пока что. «Спартак» не планирует организовывать «Зениту» чемпионский коридор. Поздравим в личной беседе», — приводит слова Зеленова «Спорт-экспресс».

«Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

Видео из раздевалки «Зенита» после завоевания чемпионства