В «Спартаке» ответили на вопрос об участии команды в летнем турнире
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о возможности участия команды в летних турнирах.
«Предложение по летнему турниру пришло, решения пока нет. Выбираем между двумя турнирами», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 1 мая, московский «Спартак» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги примет на своём поле самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
«Спартак» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко. «Крылья Советов» занимают седьмое место, набрав 38 баллов. В 26-м туре «Спартак» уступил на выезде «Ростову» 2:3, а «Крылья Советов» проиграли на выезде «Химкам» 1:4.
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