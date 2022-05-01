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Павел Маслов рассказал о восстановлении после травмы

Павел Маслов рассказал о восстановлении после травмы
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал о восстановлении после травмы.

«Когда вернусь? Как только, так сразу. Настроен на восстановление. Никакой конкретики по срокам возвращения пока нет», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист не выходил на поле. Летом в «Спартаке» сообщали, что накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырёхглавых мышц.

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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