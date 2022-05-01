Зюганов — о матче «Спартак» — «Крылья»: главное, чтобы в первом периоде побольше забили

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов приехал на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов».
«Я люблю хороший футбол. Главное, чтобы в первом периоде забили побольше голов. Хочу на молодёжь посмотреть. «Зенит» чемпионом стал? Ну, нормально!» — передаёт слова Зюганова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 1 мая, состоится матч «Спартак» — «Крылья Советов». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
«Крылья Советов» набрали 38 очков в 26 встречах и занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит».
- 1 мая 2022
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