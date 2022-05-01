Балотелли — о смерти Райолы: я люблю тебя и всегда будут любить как второго отца

Нападающий турецкого «Адана Демирспора» Марио Балотелли написал тёплое сообщение в память о своём агенте Мино Райоле.
«Ты всегда будешь со мной, в жизни и в футболе! Твои упрёки, помощь, советы, шутки и стратегии всегда будут в моей голове.
Я люблю тебя и всегда будут любить тебя как второго отца. И я уверен, что, находясь наверху, ты всегда будешь присутствовать в нашей жизни! Счастливого пути, Мино», — написал Балотелли в своих соцсетях.
28 апреля, итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о его смерти после продолжительной болезни. Однако сам же Райола опроверг эту информацию. На следующий день информация подтвердилась.
Райола был агентом ряда известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлинга Холанда, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.
- 1 мая 2022
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