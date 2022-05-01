Губернатор Самарской области рассказал, что ждёт «Крылья Советов» в межсезонье
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ответил на некоторые вопросы о перспективах и будущем ФК «Крылья Советов».
«Какие перспективы? Блистательные перспективы. Все на взлёт, все на взлёт.
Что будет в межсезонье: распродажа? Спросите об этом любой клуб. Это вопрос очень непростой, но «Крылья Советов» сохранятся», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Сегодня, 1 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
«Спартак» располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Крылья Советов» занимают 7-ю позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 баллов.
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