Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области рассказал, что ждёт «Крылья Советов» в межсезонье

Губернатор Самарской области рассказал, что ждёт «Крылья Советов» в межсезонье
Комментарии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ответил на некоторые вопросы о перспективах и будущем ФК «Крылья Советов».

«Какие перспективы? Блистательные перспективы. Все на взлёт, все на взлёт.

Что будет в межсезонье: распродажа? Спросите об этом любой клуб. Это вопрос очень непростой, но «Крылья Советов» сохранятся», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 1 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«Спартак» располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Крылья Советов» занимают 7-ю позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 баллов.

«Спартак» получил спорный пенальти и уже «горит»! Зреет новый скандал? LIVE «Спартак» получил спорный пенальти и уже «горит»! Зреет новый скандал? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022