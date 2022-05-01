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Камил Гаджиев: «Спартак» — очень непредсказуемая команда. Думаю, обыграют «Крылья»

Камил Гаджиев: «Спартак» — очень непредсказуемая команда. Думаю, обыграют «Крылья»
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Известный менеджер Камил Гаджиев высказался о выступлениях «Спартака».

«Спартак» — очень непредсказуемая команда последние 20 лет. Но думаю, сегодня выиграет. Мы же не зря пришли (смеётся). Наверное, будут какие-то мероприятия к столетию клуба. Отмечаю ли? Я бы не сказал. Ничего сверхъестественного не происходит. Просто в душе приятно. Очередной раз убеждаюсь, что за правильный клуб болею.

«Спартак» в зоне вылета! (Фраза сына Гаджиева. — Прим. «Чемпионата»). Не гони, ты чего», — передает слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов» в эти минуты проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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