Маттеус — об отлёте игроков «Баварии» на Ибицу после поражения: это совершенно неприемлемо

Бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус отреагировал на новость о том, что большинство игроков мюнхенского клуба отправились на Ибицу после поражения в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (1:3).
«Это совершенно неприемлемо, особенно после такого матча. Если бы они выиграли вчера, я бы сказал: «Оставайтесь на Ибице хоть на три дня». На месте Нагельсмана я бы предпринял более жёсткие меры — выходные после такой игры отменяются», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.
Напомним, после 32 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2021/2022, набрав 75 очков. Мюнхенцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Германии. «Майнц» (42) располагается на девятой строчке.
- 1 мая 2022
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:39
-
14:33
-
14:29
-
14:18
-
14:05
-
14:05
-
13:54
-
13:47
-
13:46
-
13:44
-
13:38
-
13:33
-
13:32
-
13:30
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:03
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:53
-
12:50
-
12:49
-
12:42
-
12:36
-
12:24
-
12:23
-
12:18
-
12:11
-
11:55