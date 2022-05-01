Маттеус — об отлёте игроков «Баварии» на Ибицу после поражения: это совершенно неприемлемо

Бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус отреагировал на новость о том, что большинство игроков мюнхенского клуба отправились на Ибицу после поражения в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (1:3).



«Это совершенно неприемлемо, особенно после такого матча. Если бы они выиграли вчера, я бы сказал: «Оставайтесь на Ибице хоть на три дня». На месте Нагельсмана я бы предпринял более жёсткие меры — выходные после такой игры отменяются», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.



Напомним, после 32 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2021/2022, набрав 75 очков. Мюнхенцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Германии. «Майнц» (42) располагается на девятой строчке.

Новость по теме Игроки «Баварии» улетели на Ибицу после поражения в матче Бундеслиги с «Майнцем»