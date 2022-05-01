Серхи Роберто подпишет новый контракт с «Барселоной» до 2023 года

«Барселона» завершает переговоры по продлению контракта защитника «сине-гранатовых» Серхи Роберто. Новое соглашение будет действовать до июня 2023 года. Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие дни. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны согласовывают последние детали контракта. Официальное объявление ожидается со дня на день.

Нынешний контракт Серхи Роберто истекает в конце этого сезона. Роберто — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов без результативных действий.

«Барселона» на 92-й минуте вырвала победу в матче с «Леванте»:

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