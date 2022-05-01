«Химки» — «Уфа»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Уфы» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Уфа».
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Руденко.
Запасные: Генералов, Юран, Филин, Мирзов, Магомедов, Главчич, Садыгов.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Ботака-Иобома, Кротов, Кабутов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Урунов.
Запасные: Чичкан, Сухов, Иванов, Голубев, Емельянов, Мрзляк, Касинтура, Ортис.
Подмосковные «Химки» набрали 28 очков в 26 встречах и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).
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