«Спартак» — «Крылья Советов»: Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти

Сегодня, 1 мая, «Спартак» встречается с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Крылья Советов».

«Спартак» сравнял счёт на 61-й минуте матча — нападающий Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за фол игрока «Крыльев Советов» на Шамаре Николсоне.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Алексей Ширяев и Андрей Образко (оба — Ставрополь). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

«Крылья Советов» набрали 38 очков в 26 встречах и занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).