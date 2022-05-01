Арбитр Сергей Карасёв получил назначение на матч чемпионата Саудовской Аравии по футболу

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым получила назначение на матч чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает сайт Российского Футбольного Союза.

Сергею Карасёву будут помогать лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также видеоассистент арбитра Виталий Мешков. Российская бригада арбитров обслужит одну из игр, которые состоятся 5 мая. На этот день запланированы матчи «Аль-Таавун» — «Аль-Иттифак» и «Аль-Батин» — «Аль-Ахли».

Федерация футбола Саудовской Аравии регулярно приглашает судей, рекомендованных УЕФА. В 2018-м году в страну приезжали работать россияне Сергей Лапочкин, Алексей Еськов и Сергей Иванов. В 2021 году российский рефери Кирилл Левников работал на матче Кубка Греции.

В послужном списке Сергея Карасёва как главного арбитра значится матч за Суперкубок УЕФА 2021 года, несколько игр чемпионата Европы-2020, а также полуфинал Лиги Европы-2017/2018.