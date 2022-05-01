В ворота «Спартака» было назначено 8 пенальти за 27 туров РПЛ

Сегодня, 1 мая, «Спартак» встретился с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1). Единственный гол самарцев в ворота красно-белых был забит с пенальти. Этот одиннадцатиметровый стал восьмым ударом с «точки», назначенным в ворота «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Примечательно, что все восемь пенальти, назначенные в ворота «Спартака» в матчах РПЛ, были реализованы.

Напомним, игра «Спартак» — «Крылья Советов» проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова.

«Крылья Советов» набрали 38 очков в 26 встречах и занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (34) — на 9-м месте