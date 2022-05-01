«Спартак» добыл первую волевую победу в нынешнем сезоне РПЛ
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Московский «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 27-го тура РПЛ (2:1), проигрывая по ходу матча со счётом 0:1 — это первая волевая победа красно-белых в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
«Спартак» являлся единственной командой Российской Премьер-Лиги, которая не добывала волевых побед в матчах сезона-2021/2022.
Напомним, игра «Спартак» — «Крылья Советов» проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова.
«Крылья Советов» набрали 38 очков в 26 встречах и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (34) — на девятом месте.
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