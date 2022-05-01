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«Спартак»: каждые 60 секунд нам ставят пенальти. Распространяйте, вместе мы остановим это

«Спартак»: каждые 60 секунд нам ставят пенальти. Распространяйте, вместе мы остановим это
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Пресс-служба московского «Спартака» пошутила о частых назначениях пенальти в ворота красно-белых. Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» в ворота «Спартака» также был назначен одиннадцатиметровый — это восьмой пенальти в ворота красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Каждые 60 секунд в России назначается пенальти в ворота московского «Спартака». Вместе мы можем остановить это, пожалуйста, распространяйте эту информацию», — написала пресс-служба красно-белых в своём англоязычном «твиттере».

Игра «Спартак» — «Крылья Советов» проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова.

«Крылья Советов» набрали 38 очков в 26 встречах и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (34) — на девятом месте.

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