«Ваноли радовался, будто выиграл Кубок». Мостовой о победе «Спартака» в игре с «Крыльями»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов» (2:1).
«Первый тайм был плохой, скованный, нервозный. Хотя пенальти спорный. Лишний раз убеждаюсь, что к правилам надо по-другому подходить. Мяч случайно коснулся руки, куда Жиго руку-то денет?
Во втором тайме у «Спартака» было безоговорочное преимущество. Уже в первом напрашивалась замена, чтобы вышел Николсон. Обратил внимание, что Игнатову рано ещё давать 90 минут, его и заменили. Это хороший и перспективный игрок, но весь матч не выдерживает. Николсон вышел, сразу всё поменялось, и Промес добавил.
Ваноли так радовался, как будто выиграли Кубок. Но это нормально, когда такой пресс: проигрываешь, все критикуют. На эмоциях бежишь и радуешься», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 1 мая 2022
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