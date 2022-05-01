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Роман Широков оценил дубль Александра Соболева в ворота «Крыльев Советов»

Роман Широков оценил дубль Александра Соболева в ворота «Крыльев Советов»
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Бывший футболист московского «Спартака» Роман Широков прокомментировал победу красно-белых в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Крыльями Советов» (2:1). Дубль в составе «Спартака» оформил нападающий Александр Соболев.

«Во втором тайме «Спартак» добавил и победил! В первом же очень плохо играли. Два гола Соболева родному клубу? Это его работа. Думаю, теперь никаких проблем с вылетом не будет», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, игра «Спартак» — «Крылья Советов» проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова.

«Крылья Советов» набрали 38 очков в 26 встречах и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (34) — на девятом месте.

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