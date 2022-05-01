Игорь Осинькин объяснил причины поражения «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).
«Довольны только первым таймом. Второй тайм не получился. В первом смогли сыграть в футбол таким образом, что нам было удобно. Во втором тайме на нас оказали серьёзное давление, мы не смогли организованно ответить на это. Понимаем уровень футболистов. В физическом плане нас серьёзно переигрывали, у нас пропускали несколько игроков. Не получилось освежить игру, хотя никто не выпадал. Но в целом команда играла не в свой футбол.
У нас молодая команда, которая ищет себя в футболе. Если победа над нами вызывает у соперника такую бурную радость, значит, это хорошо, значит, мы стали их здорово пугать. Неплохо. Этот гол получился такой — полуваровский. Играли, играли — и вдруг его засчитали, но у меня нет сомнений, что он был», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 1 мая 2022
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