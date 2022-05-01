Осинькин оценил положение Пруцева в «Спартаке». Ранее футболист выступал за «Крылья»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о положении Данила Пруцева в московском «Спартаке».

«Я думал, что ситуация Пруцева изменится после его выхода в матче с «Рубином». Он тогда хорошо вышел за «Спартак». У него есть желание играть, быть в центре событий. Я не могу советовать «Спартаку». Он сюда шёл не на гарантированное место. Он шёл бороться за место в составе. Нужно ждать своего часа. Конкуренция у него серьёзная», — передаёт слова Игоря Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 1 мая, в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. Дублем в составе красно-белых отметился нападающий Александр Соболев.