Осинькин оценил положение Пруцева в «Спартаке». Ранее футболист выступал за «Крылья»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о положении Данила Пруцева в московском «Спартаке».
«Я думал, что ситуация Пруцева изменится после его выхода в матче с «Рубином». Он тогда хорошо вышел за «Спартак». У него есть желание играть, быть в центре событий. Я не могу советовать «Спартаку». Он сюда шёл не на гарантированное место. Он шёл бороться за место в составе. Нужно ждать своего часа. Конкуренция у него серьёзная», — передаёт слова Игоря Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 1 мая, в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. Дублем в составе красно-белых отметился нападающий Александр Соболев.
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