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Паоло Ваноли прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Паоло Ваноли прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

«В первом тайме играли очень медленно. Не находили глубину. Потом случился эпизод, который дестабилизировал ситуацию. Очень важная победа, получилось исправиться. Очень доволен ребятами и вторым таймом. Сейчас нам что-то нужно всегда, чтобы менять игру. Вот это нам надо исправлять.

В перерыве нам нужно было спокойно понять, что нужно изменить. Вопрос был в желании выкладываться на 110%. Ребята всегда показывают хорошую самоотдачу. Но временами им тяжело выйти из зоны комфорта. Работа над психологией нам ещё предстоит. «Спартак» — это имя, а это давление. Нам всегда нужно побеждать», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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