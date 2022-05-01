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Игорь Осинькин: поздравляю «Спартак» с юбилеем. Желаю ещё много удачных лет

Игорь Осинькин: поздравляю «Спартак» с юбилеем. Желаю ещё много удачных лет
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поздравил «Спартак» со столетием после очной встречи с красно-белыми в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Напомним, игра завершилась победой московской команды со счётом 2:1.

«Спартак» поздравляю с юбилеем. Желаю ещё много удачных лет», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, игра «Спартак» — «Крылья Советов» проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова.

«Крылья Советов» набрали 38 очков в 26 встречах и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (34) — на девятом месте и обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ.

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