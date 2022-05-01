Фёдор Чалов — в запасе на матч «Базель» — «Цюрих»

Нападающий швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов попал в заявку команды на матч 32-го тура швейцарской Суперлиги с «Цюрихом». Российский игрок начнёт матч на скамейке запасных.
Чалов находится в аренде в швейцарском клубе из ЦСКА. Форвард перебрался в «Базель» в зимнее трансферное окно этого года. За клуб из Швейцарии Чалов провёл 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
«Базель» располагается на втором месте в швейцарской Суперлиге, набрав 56 очков. Его сегодняшний соперник «Цюрих» лидирует в соревнованиях с 69 баллами. В случае победы в сегодняшнем матче «Цюрих» может досрочно оформить чемпионский титул в швейцарской Суперлиге.
Напомним, в 1/8 финала Лиги конференций «Базель» уступил французскому «Марселю» 2:4 по сумме двух встреч. Чалов не отметился результативными действиями в этих играх.
- 1 мая 2022
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