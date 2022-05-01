Ваноли отдельно поблагодарил Промеса, Мозеса, Жиго и Джикию после матча с «Крыльями»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

«Мы всегда ждём, чтобы что-то случилось, чтобы начать действовать. Это процесс, по которому мы идём. Я благодарен ребятам за то, что они сегодня себя показали. Благодарен Промесу, который очень хотел помочь ребятам. Благодарен Мозесу, хотя мы не планировали его выпускать на весь матч. Жиго и Джикия очень уверенно провели второй тайм, получив жёлтые в первом», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Крылья Советов» набрали 38 очков в 26 встречах и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (34) — на девятом месте.