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Паоло Ваноли рассказал, почему совершил забег через всё поле после гола Соболева

Паоло Ваноли рассказал, почему совершил забег через всё поле после гола Соболева
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился эмоциями после победы в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги над «Крыльями Советов» (2:1). Также наставник красно-белых ответил на вопрос о сроках возвращения после травмы полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

«Мой забег после гола? Мы единое целое. Я часть команды. У меня тоже есть чувства, я работаю с ребятами каждый день. Я верил, верю и продолжаю верить в себя.

У Умярова травма поверхности бедра. Мы контролируем его состояние. Пока прогнозы давать трудно, но он показывает желание побыстрее восстановиться», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» после этой победы набрал 34 очка в рамках РПЛ сезона-2021/2022 и располагается на девятом месте.

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