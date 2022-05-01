Паоло Ваноли рассказал, почему совершил забег через всё поле после гола Соболева

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился эмоциями после победы в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги над «Крыльями Советов» (2:1). Также наставник красно-белых ответил на вопрос о сроках возвращения после травмы полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

«Мой забег после гола? Мы единое целое. Я часть команды. У меня тоже есть чувства, я работаю с ребятами каждый день. Я верил, верю и продолжаю верить в себя.



У Умярова травма поверхности бедра. Мы контролируем его состояние. Пока прогнозы давать трудно, но он показывает желание побыстрее восстановиться», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» после этой победы набрал 34 очка в рамках РПЛ сезона-2021/2022 и располагается на девятом месте.