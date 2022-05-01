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Губернатор Самарской области не согласился, что «Крылья» контролирует агент Андреев

Губернатор Самарской области не согласился, что «Крылья» контролирует агент Андреев
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ответил на вопрос о сохранении действующего состава игроков команды «Крылья Советов».

«Что касается бюджета на следующий сезон, то всё, что от меня зависит, чтобы сохранить команду, я сделаю. Наверное, это потребует дополнительных усилий, в том числе и финансовых. Не согласен, что «Крылья» контролирует Павел Андреев. У Андреева почти половина футболистов РФ или около того. Он работает по многим клубам», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» уступили столичному «Спартаку» со счётом 1:2. Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

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