Игнатов прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» в матче 27-го тура РПЛ (2:1).
«Главное, добыли три очка. Бывает, что игра не складывается. Главное — вышли во втором тайме злее и добавили. Причины, почему «Спартак» в первом тайме смотрелся хуже, разберём. Что касается моей замены, то главное — победа команды.
Слова Карпина, что я примитивно играю, забросами? Видели, но у каждого своё мнение. Видимо, так играю, такой был план, мы его придерживались.
Все матчи важны, будем готовиться к игре с «Уралом». Некоторые игроки пропускают матч, знаем. Значит, будут другие. Слова Ваноли в перерыве? Что было в раздевалке, остаётся в раздевалке. Главное, что вышли заряженными и победили.
Упор был на то, чтобы один в один обыгрывать на флангах. Собственно, с чего голы и пришли. Стало ли легче, когда точно избежали прямого вылета? Мы об этом не думаем, готовимся от игры к игре. Поездка в Ростов была хорошая, общались, всё как обычно. На игру с «Ростовом» не повлияла», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 1 мая 2022
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