Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азаров: сказал Зиньковскому, что у него есть все шансы стать легендой «Крыльев»

Азаров: сказал Зиньковскому, что у него есть все шансы стать легендой «Крыльев»
Комментарии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о полузащитнике клуба Антоне Зиньковском.

«Если бы у нас было столько же денег, как у «Зенита» или «Спартака», то игроки бы точно оставались. Но у нас другой клуб и другие финансовые возможности. Будем всегда нацелены на подготовку молодых футболистов и максимальное удерживание наших звёзд. Антону Зиньковскому я сказал, что у него есть все шансы стать легендой «Крыльев Советов», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2021/2022 «Крылья Советов» уступили столичному «Спартаку» со счётом 1:2. Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Новость по теме
Губернатор Самарской области не согласился, что «Крылья» контролирует агент Андреев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022