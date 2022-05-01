Азаров: сказал Зиньковскому, что у него есть все шансы стать легендой «Крыльев»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о полузащитнике клуба Антоне Зиньковском.

«Если бы у нас было столько же денег, как у «Зенита» или «Спартака», то игроки бы точно оставались. Но у нас другой клуб и другие финансовые возможности. Будем всегда нацелены на подготовку молодых футболистов и максимальное удерживание наших звёзд. Антону Зиньковскому я сказал, что у него есть все шансы стать легендой «Крыльев Советов», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2021/2022 «Крылья Советов» уступили столичному «Спартаку» со счётом 1:2. Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.