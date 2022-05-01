Губернатор Самарской области: с Ломаевым потренируем финт Зидана. Посмотрим, кто кого
Поделиться
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о вратаре команды Иване Ломаеве и прокомментировал ситуацию с финансированием команды.
«Ломаеву после матча с «Химками» ничего не говорил. Единственное, вместе с ним потренируемся, может, подробнее узнаю об этом финте. Посмотрим, кто кого.
Ситуация будет непростая, постараемся, чтобы спонсоры подстраховали. Понятно, что ведущим футболистам клуба планируем сделать предложения об улучшении заработной платы», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» уступили столичному «Спартаку» со счётом 1:2. Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.
Комментарии
- 1 мая 2022
-
17:58
-
17:54
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:39
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:30
-
17:26
-
17:21
-
17:18
-
17:11
-
17:07
-
17:06
-
16:57
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:39
-
16:36
-
16:32
-
16:31
-
16:29
-
16:27
-
16:27
-
16:21
-
16:21
-
16:17
-
16:17
-
16:16
-
16:12
Партнерский контент