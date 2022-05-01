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Губернатор Самарской области: с Ломаевым потренируем финт Зидана. Посмотрим, кто кого

Губернатор Самарской области: с Ломаевым потренируем финт Зидана. Посмотрим, кто кого
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о вратаре команды Иване Ломаеве и прокомментировал ситуацию с финансированием команды.

«Ломаеву после матча с «Химками» ничего не говорил. Единственное, вместе с ним потренируемся, может, подробнее узнаю об этом финте. Посмотрим, кто кого.

Ситуация будет непростая, постараемся, чтобы спонсоры подстраховали. Понятно, что ведущим футболистам клуба планируем сделать предложения об улучшении заработной платы», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» уступили столичному «Спартаку» со счётом 1:2. Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

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