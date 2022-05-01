Вратарь «Уфы» Беленов получил серьёзную травму и покинул поле в слезах. Видео

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 играют «Химки» и «Уфа». Идёт первый тайм, хозяева ведут – 1:0.
На девятой минуте вратарь гостей Александр Беленов получил серьёзную травму после столкновения с защитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным. Голкипер не смог продолжить встречу и покинул поле в слезах. После просмотра момента на VAR судья удалил Набиуллина.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Беленов принял участие во всех 27 матчах чемпионата, в которых пропустил 37 голов. Три раза голкипер сохранил свои ворота на замке.
Подмосковные «Химки» набрали 28 очков в 26 встречах и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).
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