Джикия: молодые хотят показать себя в играх со «Спартаком», но нужно следить за словами

Защитник «Спартака» Георгий Джикия считает, что молодые футболисты соперника настраиваются на игру с московской командой по-особенному.

«Я знаю требования Карпина, да, но он в «Ростове», а я игрок «Спартака». Они выиграли, после игры всегда победивший больше разговаривает. Результат был на их стороне. То же самое, что я сейчас выйду и буду говорить чуть больше, чем игроки «Крыльев». Хотя они сегодня в первом тайме много разговаривали.



Что имею в виду? У молодых футболистов бывает, когда они играют против «Спартака», верят в себя и хотят себя показать. Но иногда надо следить за словами, которые говоришь. Конкретика останется на поле, но, когда ты выигрываешь, ты думаешь, что ты особенный. Нужно быть спокойнее», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.