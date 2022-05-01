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Руслан Литвинов рассказал, о чём игроки «Спартака» говорили в перерыве матча с «Крыльями»

Руслан Литвинов рассказал, о чём игроки «Спартака» говорили в перерыве матча с «Крыльями»
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

«Не знаю, почему первый и второй тайм получились такими разными. В перерыве обсудили с командой, сказали: давайте уже выйдем, будем биться друг за друга. Столько болельщиков пришло. С первых минут второго тайма были уверены в победе, все понимали, что, если будем так давить, всё возможно. Так и получилось. Сейчас главное — сохранить посыл, теперь есть пример, как мы можем и должны играть.

Надо набирать очки, подниматься вверх в турнирной таблице, конечно, Кубок. Нам обязательно надо завоёвывать трофей. Эмоциональная реакция на второй гол? Накопилось, неожиданно, что прошло какое-то время и VAR сказал о голе. Выброс всех эмоций», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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