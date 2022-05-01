Руслан Литвинов рассказал, о чём игроки «Спартака» говорили в перерыве матча с «Крыльями»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
«Не знаю, почему первый и второй тайм получились такими разными. В перерыве обсудили с командой, сказали: давайте уже выйдем, будем биться друг за друга. Столько болельщиков пришло. С первых минут второго тайма были уверены в победе, все понимали, что, если будем так давить, всё возможно. Так и получилось. Сейчас главное — сохранить посыл, теперь есть пример, как мы можем и должны играть.
Надо набирать очки, подниматься вверх в турнирной таблице, конечно, Кубок. Нам обязательно надо завоёвывать трофей. Эмоциональная реакция на второй гол? Накопилось, неожиданно, что прошло какое-то время и VAR сказал о голе. Выброс всех эмоций», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
- 1 мая 2022
-
18:00
-
17:58
-
17:54
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:39
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:30
-
17:26
-
17:21
-
17:18
-
17:11
-
17:07
-
17:06
-
16:57
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:39
-
16:36
-
16:32
-
16:31
-
16:29
-
16:27
-
16:27
-
16:21
-
16:21
-
16:17
-
16:17
-
16:16