Джикия: пенальти в ворота «Крыльев Советов» был, видел момент

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о матче с «Крыльями Советов» (2:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Пенальти был, видел момент. Я к ним уже привык. Сегодня и верхом играли, и низом пробовали. Это часть футбола. Когда низом играешь, временами тяжеловато, поэтому выходим иногда верхом через больших форвардов. Это разновидность футбола. На слова Карпина про игру забросами не обиделся.

Желтая карточка? Это и моя ошибка, и Жиго. Он тоже потом получил, пропустим «Урал». Но есть футболисты, которые выйдут и будут играть», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Георгий Джикия и Самуэль Жиго пропустят следующий матч команды с «Уралом» в Екатеринбурге.