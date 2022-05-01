Литвинов: «Спартак» должен взять Кубок России. Обязаны исправиться и принести трофей

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможном завоевании своей командой Кубка России в этом сезоне.

«Я считаю, что заголовки СМИ о спасении «Спартака» от вылета — не то, что должно быть. Наше положение в турнирной таблице неприемлемо. Ещё раз повторюсь, что мы должны обязательно выигрывать Кубок России, чтобы хоть как-то скрасить этот сезон. Мы обязаны исправиться и принести, так сказать, трофей клубу и болельщикам за то, что занимаем такое место в турнирной таблице.

Что касается соперника в Кубке, знаете, там уже много раз все убеждались — может произойти всё что угодно. Независимо от того, на кого ты попадаешь, ты должен выкладываться на все 100 процентов. Футбол не прощает недооценки соперника. Поэтому нужно выходить также на 100 процентов, даже на 110 биться», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 1 мая, «Спартак» встречался с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова.