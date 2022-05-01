«Челси» проиграл «Эвертону» Лэмпарда, находящемуся в зоне вылета

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Эвертон» принимал «Челси». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 47-й минуте отличился нападающий Ришарлисон, ему ассистировал Демарай Грей.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Кевин Френд. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.



Напомним, что «Эвертон» возглавляет легенда лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард.



После 34 сыгранных туров «Челси» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков. «Эвертон» (32) – на 18-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (83).