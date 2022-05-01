«Ахмат» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и ЦСКА на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — ЦСКА.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Швец, Садулаев, Себаи.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Ибишев, Тодорович, Кадыров, Коновалов, Бериша, Карапузов, Умаев, Конате, Альсултанов.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин, Языджи, Карраскаль, Гбамен, Заболотный, Эджуке.
Запасные: Тороп, Боков, Магнуссон, Фукс, Ахметов, Зайнутдинов, Медина, Яковлев, Ушаков.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
- 1 мая 2022
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