«Монако» обыграл «Анже», Головин провёл 100-й матч в Лиге 1

Сегодня, 1 мая, в рамках 35-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II» в Монако местная одноимённая команда встречалась с «Анже». Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в матче на 42-й минуте открыл защитник гостевой команды Абдулай Бамба, отправивший мяч в собственные ворота. На 61-й минуте Виссам Бен-Йеддер с передачи Кевина Фолланда увеличил преимущество своей команды и установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Монако».



Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменён на 84-й минуте. Для Головина этот матч стал 100-м в рамках чемпионата Франции.

«Монако» набрал 62 очка и занимает в турнирной таблице Лиги 1 четвёртое место. «Анже» (35) — 15-й.